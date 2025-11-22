Скидки
Предварительная стартовая решётка Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1

Предварительная стартовая решётка Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1
Аудио-версия:
Предлагаем вашему вниманию предварительную версию стартовой решётки Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. На данный момент она не претерпела никаких изменений по сравнению с результатами квалификации. Старт гонки запланирован на воскресенье, 23 ноября, в 7:00 мск.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Не началось

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Предварительная стартовая решётка

1. Ландо Норрис («Макларен»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Карлос Сайнс («Уильямс»)
4. Джордж Расселл («Мерседес»)
5. Оскар Пиастри («Макларен»)
6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»)
9. Шарль Леклер («Феррари»)
10. Пьер Гасли («Альпин»)
11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»)
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
13. Эстебан Окон («Хаас»)
14. Оливер Берман («Хаас»)
15. Франко Колапинто («Альпин»)
16. Алекс Албон («Уильямс»)
17. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)
18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»)
19. Юки Цунода («Ред Булл»)
20. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

