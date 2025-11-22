«Очень раздражает». Шарль Леклер — о темпе «Феррари» в дождь

28-летний монегаск Шарль Леклер, выступающий за команду Формулы-1 «Феррари», высказался о девятом месте в квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

— Ожидал ли ты, что квалификация будет сложной?

— К сожалению, да. Наша машина, к сожалению, с тех пор как я в «Феррари», ужасно страдает в дождь. Мы совсем не можем найти решение. Это не из-за того, что мы не пытаемся что-то исправить — мы пробуем буквально всё, но ничего не работает. И это очень, очень раздражает, потому что в младших сериях дождь был, наверное, моей самой сильной стороной, а теперь мы просто невероятно мучаемся, когда сыро. Шины не прогреваются, и у нас просто очень, очень слабое сцепление.

Я не думаю, что дело только в прогреве шин, потому что мы пробовали разные подходы и с прогревом шин тоже раньше, и это не работало, так что это раздражает. Погода неприятная, совсем неприятная. Особенно когда наша машина… ею очень, очень трудно управлять. Плюс здесь, в Вегасе, городской трек, ночь, холод, дождь — всё складывается так, чтобы сделать квалификацию очень трудной. Но так оно и есть, — приводит слова Леклера издание Motorsport.