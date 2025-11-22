Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Очень раздражает». Шарль Леклер — о темпе «Феррари» в дождь

«Очень раздражает». Шарль Леклер — о темпе «Феррари» в дождь
Аудио-версия:
Комментарии

28-летний монегаск Шарль Леклер, выступающий за команду Формулы-1 «Феррари», высказался о девятом месте в квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
22 ноября 2025, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:47.934
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.323
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.362

— Ожидал ли ты, что квалификация будет сложной?
— К сожалению, да. Наша машина, к сожалению, с тех пор как я в «Феррари», ужасно страдает в дождь. Мы совсем не можем найти решение. Это не из-за того, что мы не пытаемся что-то исправить — мы пробуем буквально всё, но ничего не работает. И это очень, очень раздражает, потому что в младших сериях дождь был, наверное, моей самой сильной стороной, а теперь мы просто невероятно мучаемся, когда сыро. Шины не прогреваются, и у нас просто очень, очень слабое сцепление.

Я не думаю, что дело только в прогреве шин, потому что мы пробовали разные подходы и с прогревом шин тоже раньше, и это не работало, так что это раздражает. Погода неприятная, совсем неприятная. Особенно когда наша машина… ею очень, очень трудно управлять. Плюс здесь, в Вегасе, городской трек, ночь, холод, дождь — всё складывается так, чтобы сделать квалификацию очень трудной. Но так оно и есть, — приводит слова Леклера издание Motorsport.

Материалы по теме
«Нечего сказать». Льюис Хэмилтон — о 20-м месте в квалификации Гран-при Лас-Вегаса
Материалы по теме
Даже дождь не остановил Норриса в Вегасе! А вот Пиастри подставил Леклер
Даже дождь не остановил Норриса в Вегасе! А вот Пиастри подставил Леклер
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android