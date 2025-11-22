Скидки
Хельмут Марко объяснил, почему Макс Ферстаппен не взял поул на ГП Лас-Вегаса Ф-1

Хельмут Марко объяснил, почему Макс Ферстаппен не взял поул на ГП Лас-Вегаса Ф-1
Советник по автоспорту команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о прошедшей квалификации Гран-при Лас-Вегаса, где Макс Ферстаппен показал второе время.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
22 ноября 2025, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:47.934
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.323
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.362

«После первого и второго сегмента мы на самом деле ожидали поул, но не получилось попасть в нужный тайминг. Мы упустили последнюю попытку, в отличие от того, что удалось показать Ландо. Трафик всё путает. Нужно следить, чтобы трасса была более-менее свободной. Возможно, мы выехали на немного слишком рано.

Никто не проехал [в практиках] в гоночном темпе. Поэтому никто не знает, как всё будет выглядеть в сухих условиях. Будет интересно, и выбор шин тоже сыграет роль. Но нам нечего терять», — приводит слова Марко Motorsport-Total.

