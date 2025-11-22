Хельмут Марко объяснил, почему Макс Ферстаппен не взял поул на ГП Лас-Вегаса Ф-1

Советник по автоспорту команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о прошедшей квалификации Гран-при Лас-Вегаса, где Макс Ферстаппен показал второе время.

«После первого и второго сегмента мы на самом деле ожидали поул, но не получилось попасть в нужный тайминг. Мы упустили последнюю попытку, в отличие от того, что удалось показать Ландо. Трафик всё путает. Нужно следить, чтобы трасса была более-менее свободной. Возможно, мы выехали на немного слишком рано.

Никто не проехал [в практиках] в гоночном темпе. Поэтому никто не знает, как всё будет выглядеть в сухих условиях. Будет интересно, и выбор шин тоже сыграет роль. Но нам нечего терять», — приводит слова Марко Motorsport-Total.