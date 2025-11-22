Скидки
Шарль Леклер — о болиде «Феррари» 2025-го: не та машина, по которой буду скучать

Шарль Леклер — о болиде «Феррари» 2025-го: не та машина, по которой буду скучать
28-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду Формулы-1 «Феррари», высказался о болиде итальянского коллектива SF-25, на котором Шарль выступает вместе с Льюисом Хэмилтоном в сезоне-2025.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
22 ноября 2025, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:47.934
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.323
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.362

«Ну, мы боремся за третье или, может быть, второе место, но, честно говоря, второе будет сложно взять в Кубке конструкторов. Я хочу бороться за победы, так что, конечно, это не та машина, по которой я буду скучать», — приводит слова Леклера издание Motorsport.

После 21-го этапа нынешнего сезона у «Феррари» 362 очка и четвёртое место в Кубке конструкторов. На счету Шарля 214 баллов, а у Льюиса — 148.

«Очень раздражает». Шарль Леклер — о темпе «Феррари» в дождь
Даже дождь не остановил Норриса в Вегасе! А вот Пиастри подставил Леклер
Даже дождь не остановил Норриса в Вегасе! А вот Пиастри подставил Леклер
