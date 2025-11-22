Шарль Леклер — о болиде «Феррари» 2025-го: не та машина, по которой буду скучать
Поделиться
28-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду Формулы-1 «Феррари», высказался о болиде итальянского коллектива SF-25, на котором Шарль выступает вместе с Льюисом Хэмилтоном в сезоне-2025.
Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
22 ноября 2025, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:47.934
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.323
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.362
«Ну, мы боремся за третье или, может быть, второе место, но, честно говоря, второе будет сложно взять в Кубке конструкторов. Я хочу бороться за победы, так что, конечно, это не та машина, по которой я буду скучать», — приводит слова Леклера издание Motorsport.
После 21-го этапа нынешнего сезона у «Феррари» 362 очка и четвёртое место в Кубке конструкторов. На счету Шарля 214 баллов, а у Льюиса — 148.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 22 ноября 2025
-
12:07
-
11:57
-
11:30
-
11:07
-
10:58
-
10:49
-
10:41
-
10:09
-
10:01
-
09:51
-
09:34
-
09:30
-
09:28
-
09:25
-
09:15
-
09:14
-
09:08
-
08:56
-
08:13
-
07:33
-
04:53
-
00:05
-
00:00
-
00:00
- 21 ноября 2025
-
23:26
-
22:57
-
22:30
-
22:00
-
20:59
-
19:59
-
18:48
-
17:59
-
17:44
-
16:59
-
16:51