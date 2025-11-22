Скидки
Главная Авто Новости

«Лучший темп с тех пор, как я в «Ред Булл». Цунода — о 19-м месте в квалификации в Вегасе

«Лучший темп с тех пор, как я в «Ред Булл». Цунода — о 19-м месте в квалификации в Вегасе
Комментарии

Японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода («Ред Булл») прокомментировал 19-е место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
22 ноября 2025, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:47.934
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.323
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.362

«На протяжении всей сессии у меня просто не было сцепления с трассой, казалось, что подо мной сплошной лёд, и колеса проскальзывали. Я знал, что это странно, и не был уверен, что случилось с комплектом шин, но ощущения были очень странные. В прошлый раз, когда я использовал дождевые шины, ощущения были иными, и я был очень быстр, но на этот раз я отстал от остальных на три секунды, так что я ничего не понял.

Очевидно, что-то было не так и не работало должным образом, я это чувствовал. Теперь знаю, что давление в шинах оказалось далеко не таким, каким оно должно было быть, что объясняет проблемы, с которыми я сталкивался на протяжении всего первого сегмента, но я делал всё, что мог, в тех обстоятельствах. Это тяжело и обидно, потому что вплоть до квалификации у нас был потрясающий темп на протяжении всего уикенда, возможно, лучший темп, который был у меня с тех пор, как я присоединился к команде. Завтра я должен постараться добиться чего-то в гонке», — приводит слова Цуноды пресс-служба команды.

Хельмут Марко объяснил, почему Макс Ферстаппен не взял поул на ГП Лас-Вегаса Ф-1
