Лоран Мекис раскрыл грубую ошибку «Ред Булл» в работе с болидом Цуноды в Лас-Вегасе

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о 19-м месте Юки Цуноды в квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
22 ноября 2025, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:47.934
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.323
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.362

«Что касается Юки, то вся ответственность на нас. Мы допустили серьёзную ошибку с давлением в его шинах, из-за чего у него были настройки, которые практически не давали ему шансов быть конкурентоспособным, поэтому мы как команда приносим ему извинения за это. Такого не должно было случиться, но это произошло, так что лучшее, что мы можем сделать, — извлечь из этого уроки и вернуться более сильными. Весь уикенд он был в хорошем ритме, так что обидно, что мы упустили его шанс. Завтрашний гоночный день обещает быть интересным», — приводит слова Мекиса пресс-служба команды.

