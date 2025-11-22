Скидки
Льюис Хэмилтон впервые в карьере показал последнее время в квалификации Ф-1

Льюис Хэмилтон впервые в карьере показал последнее время в квалификации Ф-1
40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон по итогам квалификации Гран-при Лас-Вегаса установил карьерный антирекорд.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
22 ноября 2025, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:47.934
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.323
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.362

Впервые за все свои выступления в «Королевских гонках» Хэмилтон занял последнее место в квалификации, показав худшее время на трассе.

Льюис выступает в Формуле-1 с 2007 года.

Результаты квалификации Гран-при Лас-Вегаса

1. Ландо Норрис («Макларен»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Карлос Сайнс («Уильямс»)
4. Джордж Расселл («Мерседес»)
5. Оскар Пиастри («Макларен»)
6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»)
9. Шарль Леклер («Феррари»)
10. Пьер Гасли («Альпин»)
11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»)
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
13. Эстебан Окон («Хаас»)
14. Оливер Берман («Хаас»)
15. Франко Колапинто («Альпин»)
16. Алекс Албон («Уильямс»)
17. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)
18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»)
19. Юки Цунода («Ред Булл»)
20. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

