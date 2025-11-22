Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Льюис Хэмилтон впервые в карьере показал последнее время в квалификации Ф-1

40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон по итогам квалификации Гран-при Лас-Вегаса установил карьерный антирекорд.

Впервые за все свои выступления в «Королевских гонках» Хэмилтон занял последнее место в квалификации, показав худшее время на трассе.

Льюис выступает в Формуле-1 с 2007 года.

Результаты квалификации Гран-при Лас-Вегаса

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Карлос Сайнс («Уильямс»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Оскар Пиастри («Макларен»)

6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»)

9. Шарль Леклер («Феррари»)

10. Пьер Гасли («Альпин»)

11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»)

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

13. Эстебан Окон («Хаас»)

14. Оливер Берман («Хаас»)

15. Франко Колапинто («Альпин»)

16. Алекс Албон («Уильямс»)

17. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»)

19. Юки Цунода («Ред Булл»)

20. Льюис Хэмилтон («Феррари»).