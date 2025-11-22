Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Было немыслимым за 2 часа до начала». Алонсо — о 7-м месте в квалификации ГП Лас-Вегаса

«Было немыслимым за 2 часа до начала». Алонсо — о 7-м месте в квалификации ГП Лас-Вегаса
Комментарии

44-летний испанский гонщик, двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо высказался о седьмом месте в квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
22 ноября 2025, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:47.934
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.323
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.362

«Я думаю, что седьмое место было немыслимым за два часа до начала сессии. Это было веселее, чем я прогнозировал. Я думал, что нас ждёт очень долгий вечер с множеством тревожных сигналов, но в итоге я доволен седьмой строчкой.

Команда проделала хорошую работу, чтобы убедиться, что мы выбрали правильные шины, и мы провели сессию по максимуму. Условия на мокрой дороге помогли нам выступить, так что давайте посмотрим, что мы сможем сделать завтра», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды.

Материалы по теме
Льюис Хэмилтон впервые в карьере показал последнее время в квалификации Ф-1
Материалы по теме
Даже дождь не остановил Норриса в Вегасе! А вот Пиастри подставил Леклер
Даже дождь не остановил Норриса в Вегасе! А вот Пиастри подставил Леклер
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android