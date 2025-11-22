«Было немыслимым за 2 часа до начала». Алонсо — о 7-м месте в квалификации ГП Лас-Вегаса

44-летний испанский гонщик, двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо высказался о седьмом месте в квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

«Я думаю, что седьмое место было немыслимым за два часа до начала сессии. Это было веселее, чем я прогнозировал. Я думал, что нас ждёт очень долгий вечер с множеством тревожных сигналов, но в итоге я доволен седьмой строчкой.

Команда проделала хорошую работу, чтобы убедиться, что мы выбрали правильные шины, и мы провели сессию по максимуму. Условия на мокрой дороге помогли нам выступить, так что давайте посмотрим, что мы сможем сделать завтра», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды.