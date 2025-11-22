Льюис Хэмилтон — первый пилот «Феррари» с 2009-го, занявший последнее место в квалификации

40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон по итогам квалификации Гран-при Лас-Вегаса стал первым представителем «Феррари» с 2009 года, занявшим последнее место.

Льюис в первом сегменте показал время 1:57.115, из-за чего не смог выйти дальше и оказался худшим среди остальных пилотов.

Последним гонщиком «Феррари», который оказался последним в квалификации, был итальянский пилот Джанкарло Физикелло, который на Гран-при Абу-Даби со временем 1:42.184 остался на 20-й строчке.

Напарник Льюиса Шарль Леклер показал девятый результат. В 2009-м напарник Физикелло Кими Райкконен оказался 11-м.