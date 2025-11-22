Скидки
«Сможем побороться за достойные очки». Антонелли — о 17-м месте в квалификации в Вегасе

19-летний гонщик команды Формулы-1 «Мерседес» Андреа Кими Антонелли высказался о 17-м месте в квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
22 ноября 2025, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:47.934
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.323
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.362

«Это была тяжёлая квалификационная сессия. Всем было невероятно сложно из-за очень слабого сцепления с асфальтом. Круг за кругом трасса становилась все лучше, и было важно просто продолжать работать, чтобы поддерживать температуру шин. Мой последний круг в первом сегменте выглядел уверенно, но когда я был на финише круга, сессия была прервана, что закончило для меня выступление. Это очень досадно, поскольку весь уикенд у нас был хороший темп, и мы могли бы бороться за лидирующие места.

Несмотря на то, что это отодвигает нас на второй план перед гонкой, мы рассчитываем на хороший темп по результатам практик. Надеюсь, мы сможем использовать это и отыграть как можно больше позиций. Я по-прежнему уверен, что мы сможем побороться за достойные очки, и это, безусловно, будет моей целью», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.

Джордж Расселл рассказал о технической проблеме в 3-м сегменте квалификации в Лас-Вегасе
