Льюис Хэмилтон не успел на финальную попытку в Лас-Вегасе, так как ослушался инженера

40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», не успел на финальную попытку в первом сегменте квалификации Гран-при Лас-Вегаса, ослушавшись своего инженера Риккардо Адами.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
22 ноября 2025, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:47.934
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.323
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.362

Согласно радиопереговорам, которые публикует Формула-1, пока Льюис проходил 17-й поворот, Риккардо сказал ему: «Продолжай атаковать, продолжай атаковать для последнего круга». После того как Хэмилтон пересёк финишную черту, он сбавил скорость и ушёл с траектории, спросив: «Мы прошли?» На это Адами ответил: «Продолжай атаковать!» Хэмилтон заявил, что увидел огни завершения сессии, а инженер лишь в очередной раз попросил атаковать.

Оказалось, что Льюис успел вовремя пересечь черту для начала круга, а последним гонщиком, после которого сессия была завершена, был Габриэл Бортолето из «Кик-Заубера», ехавший позади британца.

