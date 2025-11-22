Льюис Хэмилтон не успел на финальную попытку в Лас-Вегасе, так как ослушался инженера

40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», не успел на финальную попытку в первом сегменте квалификации Гран-при Лас-Вегаса, ослушавшись своего инженера Риккардо Адами.

Согласно радиопереговорам, которые публикует Формула-1, пока Льюис проходил 17-й поворот, Риккардо сказал ему: «Продолжай атаковать, продолжай атаковать для последнего круга». После того как Хэмилтон пересёк финишную черту, он сбавил скорость и ушёл с траектории, спросив: «Мы прошли?» На это Адами ответил: «Продолжай атаковать!» Хэмилтон заявил, что увидел огни завершения сессии, а инженер лишь в очередной раз попросил атаковать.

Оказалось, что Льюис успел вовремя пересечь черту для начала круга, а последним гонщиком, после которого сессия была завершена, был Габриэл Бортолето из «Кик-Заубера», ехавший позади британца.