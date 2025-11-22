Валттери Боттас расписал молодожёнов во время уикенда Формулы-1 в Лас-Вегасе

В социальных сетях появился видеоролик с участием 36-летнего финского гонщика Валттери Боттаса, в нынешнем сезоне выполняющего роль резервного пилота команды Формулы-1 «Мерседес», на котором финн стал частью церемонии бракосочетания молодожёнов во время уикенда «Королевских гонок» в Лас-Вегасе.

Валттери прочитал двум влюблённым торжественную речь, в числе которых были и клятвы молодожёнов в верности друг другу, а потом официально объявил их мужем и женой, после чего девушка и парень целовались под заглавную музыкальную тему Формулы-1.

В сезоне-2026 финн будет выступать за коллектив-дебютант серии «Кадиллак» вместе с Серхио Пересом.