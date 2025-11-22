Скидки
Стролл объяснил ошибку с переходом на промежуточные шины в квалификации ГП Лас-Вегаса

Стролл объяснил ошибку с переходом на промежуточные шины в квалификации ГП Лас-Вегаса
Комментарии

Канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл, выступающий за команду «Астон Мартин», высказался о неудачном решении перейти с дождевых на промежуточные шины во время квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
22 ноября 2025, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:47.934
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.323
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.362

«Мы были в лидерах в первом сегменте и в начале второго в течение некоторого времени, а затем приняли коллективное решение перейти на промежуточные шины. Мы думали, что будет достаточно сухо, и попробовали, но это оказалось неправильным решением. Мы планировали проехать три круга, но в итоге смогли проехать только два и упустили возможность. Это досадно, потому что я думаю, что сегодня мы могли бы побороться за высокий результат», — приводит слова Стролла пресс-служба команды.

