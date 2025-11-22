Стролл объяснил ошибку с переходом на промежуточные шины в квалификации ГП Лас-Вегаса

Канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл, выступающий за команду «Астон Мартин», высказался о неудачном решении перейти с дождевых на промежуточные шины во время квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

«Мы были в лидерах в первом сегменте и в начале второго в течение некоторого времени, а затем приняли коллективное решение перейти на промежуточные шины. Мы думали, что будет достаточно сухо, и попробовали, но это оказалось неправильным решением. Мы планировали проехать три круга, но в итоге смогли проехать только два и упустили возможность. Это досадно, потому что я думаю, что сегодня мы могли бы побороться за высокий результат», — приводит слова Стролла пресс-служба команды.