Стролл объяснил ошибку с переходом на промежуточные шины в квалификации ГП Лас-Вегаса
Поделиться
Канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл, выступающий за команду «Астон Мартин», высказался о неудачном решении перейти с дождевых на промежуточные шины во время квалификации Гран-при Лас-Вегаса.
Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
22 ноября 2025, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:47.934
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.323
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.362
«Мы были в лидерах в первом сегменте и в начале второго в течение некоторого времени, а затем приняли коллективное решение перейти на промежуточные шины. Мы думали, что будет достаточно сухо, и попробовали, но это оказалось неправильным решением. Мы планировали проехать три круга, но в итоге смогли проехать только два и упустили возможность. Это досадно, потому что я думаю, что сегодня мы могли бы побороться за высокий результат», — приводит слова Стролла пресс-служба команды.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 ноября 2025
-
17:00
-
16:40
-
16:19
-
15:44
-
15:14
-
14:31
-
14:05
-
13:51
-
13:15
-
12:50
-
12:07
-
11:57
-
11:30
-
11:07
-
10:58
-
10:49
-
10:41
-
10:09
-
10:01
-
09:51
-
09:34
-
09:30
-
09:28
-
09:25
-
09:15
-
09:14
-
09:08
-
08:56
-
08:13
-
07:33
-
04:53
-
00:05
-
00:00
-
00:00
- 21 ноября 2025
-
23:26