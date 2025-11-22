Скидки
Албон прокомментировал неудачную квалификацию Гран-при Лас-Вегаса

Пилот «Уильямса» Алекс Албон прокомментировал 16-й результат в квалификации Гран-при Лас-Вегаса, закончившейся для него аварией.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
22 ноября 2025, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:47.934
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.323
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.362

«Разочаровывающий результат квалификации, ведь мы были быстры все выходные. Условия были сложными, и я сталкивался с аквапланированием на разных кругах. Кругами, которые мне удалось проехать по чистой трассе, я был доволен, но, к сожалению, нам ни разу не удалось проехать чистый круг без жёлтого флага.

В последних поворотах было много всего: флаги менялись и нужно было вовремя финишировать, но машину сорвало, и это застало нас врасплох. Это расстраивает, ведь сегодня мы тоже должны были попасть в третий сегмент. Надеюсь, завтра будет сухо, но я уверен, что у нас хорошая машина и мы сможем дать бой в гонке», — приводит слова Албона пресс-служба команды.

