Албон прокомментировал неудачную квалификацию Гран-при Лас-Вегаса

Пилот «Уильямса» Алекс Албон прокомментировал 16-й результат в квалификации Гран-при Лас-Вегаса, закончившейся для него аварией.

«Разочаровывающий результат квалификации, ведь мы были быстры все выходные. Условия были сложными, и я сталкивался с аквапланированием на разных кругах. Кругами, которые мне удалось проехать по чистой трассе, я был доволен, но, к сожалению, нам ни разу не удалось проехать чистый круг без жёлтого флага.

В последних поворотах было много всего: флаги менялись и нужно было вовремя финишировать, но машину сорвало, и это застало нас врасплох. Это расстраивает, ведь сегодня мы тоже должны были попасть в третий сегмент. Надеюсь, завтра будет сухо, но я уверен, что у нас хорошая машина и мы сможем дать бой в гонке», — приводит слова Албона пресс-служба команды.