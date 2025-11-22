Сайнс установил уникальное достижение на Гран-при Лас-Вегаса

Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс стал единственным пилотом, которому удалось квалифицироваться в топ-3 во всех трёх состоявшихся Гран-при Лас-Вегаса.

В 2023 и 2024 годах в составе «Феррари» Сайнс оказывался на первом ряду стартового поля, показав второй результат в квалификации, а в нынешнем сезоне Сайнс закончил квалификацию третьим.

Напомним, победу в квалификации Гран-при Лас-Вегаса одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, компанию на первом ряду ему составит четырёхкратный и действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Напарник Сайнса Алекс Албон по итогам квалификации оказался только 16-м.