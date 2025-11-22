Сайнс установил уникальное достижение на Гран-при Лас-Вегаса
Поделиться
Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс стал единственным пилотом, которому удалось квалифицироваться в топ-3 во всех трёх состоявшихся Гран-при Лас-Вегаса.
Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
22 ноября 2025, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:47.934
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.323
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.362
В 2023 и 2024 годах в составе «Феррари» Сайнс оказывался на первом ряду стартового поля, показав второй результат в квалификации, а в нынешнем сезоне Сайнс закончил квалификацию третьим.
Напомним, победу в квалификации Гран-при Лас-Вегаса одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, компанию на первом ряду ему составит четырёхкратный и действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Напарник Сайнса Алекс Албон по итогам квалификации оказался только 16-м.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 ноября 2025
-
17:48
-
17:42
-
17:00
-
16:40
-
16:19
-
15:44
-
15:14
-
14:31
-
14:05
-
13:51
-
13:15
-
12:50
-
12:07
-
11:57
-
11:30
-
11:07
-
10:58
-
10:49
-
10:41
-
10:09
-
10:01
-
09:51
-
09:34
-
09:30
-
09:28
-
09:25
-
09:15
-
09:14
-
09:08
-
08:56
-
08:13
-
07:33
-
04:53
-
00:05
-
00:00