Колапинто: надеюсь, в гонке будет сухо

Пилот «Альпин» Франко Колапинто прокомментировал 15-ю позицию по итогам квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

«Мы смогли добиться значительного прогресса, но было очень сложно. Было много дождя и стоячей воды, а асфальт и белые линии, которых ты даже не мог касаться, делали всё только сложнее. У меня получилось пройти хороший круг. Я шёл с улучшением, пока не наехал на поребрик. Из-за этого болид соскользнул в 15-м повороте.

Скольжение было сильным, я почти потерял машину. К счастью, я не врезался в стену, но время, конечно, было потеряно. Надеюсь, завтра будет сухо, тогда мы сможем побороться за то, чтобы прорваться и попасть в очки», – приводит слова Колапинто Motorsport-Total.