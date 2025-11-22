Скидки
Колапинто: надеюсь, в гонке будет сухо

Колапинто: надеюсь, в гонке будет сухо
Пилот «Альпин» Франко Колапинто прокомментировал 15-ю позицию по итогам квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

«Мы смогли добиться значительного прогресса, но было очень сложно. Было много дождя и стоячей воды, а асфальт и белые линии, которых ты даже не мог касаться, делали всё только сложнее. У меня получилось пройти хороший круг. Я шёл с улучшением, пока не наехал на поребрик. Из-за этого болид соскользнул в 15-м повороте.

Скольжение было сильным, я почти потерял машину. К счастью, я не врезался в стену, но время, конечно, было потеряно. Надеюсь, завтра будет сухо, тогда мы сможем побороться за то, чтобы прорваться и попасть в очки», – приводит слова Колапинто Motorsport-Total.

Даже дождь не остановил Норриса в Вегасе! А вот Пиастри подставил Леклер
Даже дождь не остановил Норриса в Вегасе! А вот Пиастри подставил Леклер
