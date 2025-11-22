Скидки
Хаджар: из-за Леклера я не смог попасть в топ-4

Хаджар: из-за Леклера я не смог попасть в топ-4
Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар высказался об итогах квалификации Гран-при Лас-Вегаса, которую он закончил на восьмой позиции.

«Из-за Леклера наш последний круг был испорчен. Шарля развернуло, из-за чего на этом участке трассы появились жёлтые флаги. Я в тот момент шёл с приличным опережением графика своего прошлого круга и мог в итоге рассчитывать на попадание в топ-4. Так что да, я был сильно расстроен тем, что мне пришлось сбрасывать скорость», — приводит слова Хаджара RaceFans.

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации в Лас-Вегасе завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым стал четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Комментарии
