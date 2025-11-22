Три из четырёх инженеров бригады Ферстаппена покинут «Ред Булл» — De Telegraaf

Сразу три инженера из бригады пилота «Ред Булл», четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена решили покинуть команду. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

Как информирует источник, в команде останется только гоночный инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе.

Команду Ферстаппена покинут Майкл Мэннинг, инженер по системам управления, а также Том Харт, работающий в должности инженера по эксплуатации, и Дэвид Март (инженер-моторист).

Март отправится в «Ауди», а Харт перейдёт в «Уильямс». Ранее команду покинул бывший главный механик машины Ферстаппена Ли Стивенсон — он ушёл из коллектива перед стартом сезона.