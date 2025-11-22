Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Три из четырёх инженеров бригады Ферстаппена покинут «Ред Булл» — De Telegraaf

Три из четырёх инженеров бригады Ферстаппена покинут «Ред Булл» — De Telegraaf
Комментарии

Сразу три инженера из бригады пилота «Ред Булл», четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена решили покинуть команду. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

Как информирует источник, в команде останется только гоночный инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе.

Команду Ферстаппена покинут Майкл Мэннинг, инженер по системам управления, а также Том Харт, работающий в должности инженера по эксплуатации, и Дэвид Март (инженер-моторист).

Март отправится в «Ауди», а Харт перейдёт в «Уильямс». Ранее команду покинул бывший главный механик машины Ферстаппена Ли Стивенсон — он ушёл из коллектива перед стартом сезона.

Материалы по теме
Даже дождь не остановил Норриса в Вегасе! А вот Пиастри подставил Леклер
Даже дождь не остановил Норриса в Вегасе! А вот Пиастри подставил Леклер
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android