Хюлькенберг: на прогревочном круге Сайнс едва не улетел в стену

Хюлькенберг: на прогревочном круге Сайнс едва не улетел в стену
Пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг высказался о ситуации во время квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

«Я твёрдо решил, что поеду на синих дождевых шинах. Впереди меня выехал Сайнс, он был на промежуточных, и на прогревочном круге он едва не улетел в стену. В этот момент я подумал: «Ого! Удивительно, как он не потерял машину!» — приводит слова Нико Хюлькенберга Autosport.

Хюлькенберг по итогам квалификации стал 11-м, Карлос Сайнс занял третью позицию по итогам сессии. Поул завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Компанию на первом ряду ему составит четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.

