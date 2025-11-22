Скидки
Авто Новости

Гасли: это была одна из самых сложных квалификаций за всю мою карьеру в Формуле-1

Гасли: это была одна из самых сложных квалификаций за всю мою карьеру в Формуле-1
Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался об итогах квалификации Гран-при Лас-Вегаса, которую он закончил на 10-й позиции.

«Нужно было максимально быстро собраться. Не думаю, что смогу сегодня нормально уснуть, во мне до сих пор бурлит адреналин. Это всегда вопрос риска и вознаграждения. Как сильно ты будешь рисковать, какие у тебя ощущения от управления болидом, насколько сильно ты сможешь атаковать.

За рулём нельзя даже моргнуть на десятую секунды, потому что постоянно что-то происходит. Это была одна из самых сложных квалификаций за всю мою карьеру в Формуле-1», – приводит слова Гасли Motorsport-Total.

