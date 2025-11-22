Скидки
«Рассчитываем выигрывать во второй половине года». Марко раскрыл цели «Ред Булл» на 2026-й

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о планах «Ред Булл» на 2026 год.

«Конечно, вряд ли мы появимся со своим собственным двигателем и сразу же станем самыми быстрыми. Существуют правила ФИА, которые допускают корректировки по истечении шести месяцев.

Если мы будем видеть прогресс с новой машиной, мы будем рады. Наша главная цель — побеждать. Мы рассчитываем выигрывать гонки во второй половине года», – приводит слова Хельмута Марко OE.

Напомним, со следующего года «Ред Булл» перейдёт на двигатели собственного производства совместно с концерном американского автопроизводителя «Форд».

