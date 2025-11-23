Скидки
Ваулз оценил третье место Сайнса в квалификации в Лас-Вегасе

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз прокомментировал итоги квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

«Какая фантастическая квалификация от Карлоса – действительно впечатляюще в довольно сложных условиях. И всё же это был не один круг, он стабильно выводил машину в тройку лидеров на протяжении большинства сессий.

Отличная работа команды, которая заставила машину работать на разных типах шин: сликах, промежуточных и дождевых в эти выходные, и это хороший знак для завтрашней гонки, какими бы ни были условия.

С Алексом вышло очень обидно. Он был быстр весь уикенд. Он допустил небольшую ошибку, но в Вегасе за мелкие ошибки приходится платить. Инцидент можно было предотвратить, если бы коммуникация с командой была лучше. Мы выигрываем и проигрываем как команда, и завтра с Алексом вернёмся сильнее», — приводит слова Ваулза пресс-служба команды.

