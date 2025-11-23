Скидки
Окон: в Лас-Вегасе на некоторых участках нет поворотов и шины не прогреваются

Пилот «Хааса» Эстебан Окон высказался о покрытии трассы в Лас-Вегасе.

«Нет, какой бы асфальт вы ни положили, здесь всегда будут сложности. Здесь нет поворотов, из-за этого шины не прогреваются. В этом проблема. Между одним поворотом и другим 15 или 20 секунд, откуда взяться нагреву? Очевидно, что асфальт очень мягкий, но нам и не нужно грубое покрытие, которое просто уничтожит наши шины во время гонки», — приводит слова Окона Autosport.

Напомним, победу в квалификации одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, компанию на первом ряду стартовой решётки ему составит четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

