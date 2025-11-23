Скидки
Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса Ф-1, Норрис — второй, Пиастри — четвёртый

Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса Ф-1, Норрис — второй, Пиастри — четвёртый
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 ноября, состоится гонка 22-го этапа Формулы-1 сезона-2025 — Гран-при Лас-Вегаса. Победу одержал Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Второе место занял Ландо Норрис («Макларен»). Третья строчка у Джорджа Расселла («Мерседес»).

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2
Ландо Норрис
McLaren
+20.741
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 25 очков.
2. Ландо Норрис («Макларен») +20.741.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +23.546.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +27.650.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +30.488.
6. Шарль Леклер («Феррари») +30.678.
7. Карлос Сайнс («Уильямс») +34.924.
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +45.257.
9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +51.134.
10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +59.369.
11. Эстебан Окон («Хаас») +1:00.635.
12. Оливер Берман («Хаас») +1:10.549.
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:25.308.
14. Юки Цунода («Ред Булл») +1:26.974.
15. Пьер Гасли («Альпин») +1:31.702.
16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.
17. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.
18. Алекс Албон («Уильямс») — сошёл (36-й круг).
19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — сошёл (3-й круг).
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сошёл (1-й круг).

