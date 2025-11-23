Общий зачёт Формулы-1: Норрис опережает Пиастри на 30 очков, Ферстаппена — на 42

После финиша на втором месте в гонке Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 Ландо Норрис в личном зачёте теперь на 30 очков опережает Оскара Пиастри и на 42 балла — Макса Ферстаппена, который за два этапа до конца сезона сохраняет шансы на чемпионство.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Ландо Норрис («Макларен») — 408 очков.
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 378.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 366.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 291.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 222.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 149.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 132.
8. Александер Албон («Уильямс») — 73.
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 47.
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 45.
В борьбе за второе место Кубка конструкторов между «Мерседесом» и «Ред Булл» по-прежнему 32 очка — эти команды набрали сегодня равное количество очков. А вот «Феррари» отстала ещё на 16 баллов и проигрывает «Мерседесу» уже 52 очка.
Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 786 очков.
2. «Мерседес» — 423.
3. «Ред Булл» — 391.
4. «Феррари» — 371.
5. «Уильямс» — 117.
6. «Рейсинг Буллз» — 86.
7. «Астон Мартин» — 72.
8. «Хаас» — 70.
9. «Кик-Заубер» — 64.
10. «Альпин» — 22.