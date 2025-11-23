Макс Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал уверенную победу на Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Нидерландец лидировал в гонке со старта до финиша, опередив на выходе из первого поворота Ландо Норриса.

«Обычно гонки складываются для нас труднее — мы не так хорошо работаем с резиной, но сегодня всё было под контролем, я мог атаковать. Это позволило добиться более высокого темпа, к тому же я мог оставаться на трассе дольше — полгонки на одном комплекте. Это очень помогло. Машина работала превосходно — намного ближе к тому, что мне подходит. В конце концов нам удалось финишировать с солидным заделом», — заявил Ферстаппен в интервью после финиша.