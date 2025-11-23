Макс Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1
Поделиться
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал уверенную победу на Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Нидерландец лидировал в гонке со старта до финиша, опередив на выходе из первого поворота Ландо Норриса.
Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Ландо Норрис
McLaren
+20.741
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546
«Обычно гонки складываются для нас труднее — мы не так хорошо работаем с резиной, но сегодня всё было под контролем, я мог атаковать. Это позволило добиться более высокого темпа, к тому же я мог оставаться на трассе дольше — полгонки на одном комплекте. Это очень помогло. Машина работала превосходно — намного ближе к тому, что мне подходит. В конце концов нам удалось финишировать с солидным заделом», — заявил Ферстаппен в интервью после финиша.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 ноября 2025
-
09:51
-
09:50
-
09:42
-
09:32
-
09:30
-
09:27
-
09:24
-
09:14
-
09:13
-
09:03
-
09:00
-
08:52
-
08:29
-
06:10
-
01:00
-
00:51
-
00:01
- 22 ноября 2025
-
23:53
-
22:48
-
20:58
-
19:52
-
19:45
-
18:59
-
17:48
-
17:42
-
17:00
-
16:40
-
16:19
-
15:44
-
15:14
-
14:31
-
14:05
-
13:51
-
13:15
-
12:50