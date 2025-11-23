Скидки
Макс Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1

Макс Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал уверенную победу на Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Нидерландец лидировал в гонке со старта до финиша, опередив на выходе из первого поворота Ландо Норриса.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Ландо Норрис
McLaren
+20.741
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546

«Обычно гонки складываются для нас труднее — мы не так хорошо работаем с резиной, но сегодня всё было под контролем, я мог атаковать. Это позволило добиться более высокого темпа, к тому же я мог оставаться на трассе дольше — полгонки на одном комплекте. Это очень помогло. Машина работала превосходно — намного ближе к тому, что мне подходит. В конце концов нам удалось финишировать с солидным заделом», — заявил Ферстаппен в интервью после финиша.

