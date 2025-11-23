Норрис: в первом повороте я просто решил дать Ферстаппену победить

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второй результат на Гран-при Лас-Вегаса, разобрав собственную ошибку на старте гонки.
«В первом повороте я просто решил дать Максу победить (смеётся). Нет, просто я слишком поздно затормозил — просто перестарался. Не лучшее моё выступление, но, когда парень впереди побеждает с отрывом в 20 секунд, это потому что он лучше справился и был быстрее. Интересная гонка, трудная, как всегда, но интересная. В первом повороте нужно быть агрессивным, но я переборщил. Ошибка дорого мне обошлась, но такое порой случается.
Второе место — тоже хороший результат, я набрал много очков, так что не слишком разочарован. Поздравляю Макса и «Ред Булл» — они провели хорошую гонку. Теперь ждём следующей», — заявил Норрис в интервью после финиша.
- 23 ноября 2025
-
09:51
-
09:50
-
09:42
-
09:32
-
09:30
-
09:27
-
09:24
-
09:14
-
09:13
-
09:03
-
09:00
-
08:52
-
08:29
-
06:10
-
01:00
-
00:51
-
00:01
- 22 ноября 2025
-
23:53
-
22:48
-
20:58
-
19:52
-
19:45
-
18:59
-
17:48
-
17:42
-
17:00
-
16:40
-
16:19
-
15:44
-
15:14
-
14:31
-
14:05
-
13:51
-
13:15
-
12:50