Норрис: в первом повороте я просто решил дать Ферстаппену победить

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второй результат на Гран-при Лас-Вегаса, разобрав собственную ошибку на старте гонки.

«В первом повороте я просто решил дать Максу победить (смеётся). Нет, просто я слишком поздно затормозил — просто перестарался. Не лучшее моё выступление, но, когда парень впереди побеждает с отрывом в 20 секунд, это потому что он лучше справился и был быстрее. Интересная гонка, трудная, как всегда, но интересная. В первом повороте нужно быть агрессивным, но я переборщил. Ошибка дорого мне обошлась, но такое порой случается.

Второе место — тоже хороший результат, я набрал много очков, так что не слишком разочарован. Поздравляю Макса и «Ред Булл» — они провели хорошую гонку. Теперь ждём следующей», — заявил Норрис в интервью после финиша.