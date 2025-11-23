Скидки
Норрис: в первом повороте я просто решил дать Ферстаппену победить

Норрис: в первом повороте я просто решил дать Ферстаппену победить
Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второй результат на Гран-при Лас-Вегаса, разобрав собственную ошибку на старте гонки.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Ландо Норрис
McLaren
+20.741
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546

«В первом повороте я просто решил дать Максу победить (смеётся). Нет, просто я слишком поздно затормозил — просто перестарался. Не лучшее моё выступление, но, когда парень впереди побеждает с отрывом в 20 секунд, это потому что он лучше справился и был быстрее. Интересная гонка, трудная, как всегда, но интересная. В первом повороте нужно быть агрессивным, но я переборщил. Ошибка дорого мне обошлась, но такое порой случается.

Второе место — тоже хороший результат, я набрал много очков, так что не слишком разочарован. Поздравляю Макса и «Ред Булл» — они провели хорошую гонку. Теперь ждём следующей», — заявил Норрис в интервью после финиша.

