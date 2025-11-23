Расселл рассказал о проблемах, помешавших финишировать выше третьего места
Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл оценил свой третий результат в гонке Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1, где он финишировал позади Макса Ферстаппена и Ландо Норриса.
Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Ландо Норрис
McLaren
+20.741
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546
«У нас были проблемы с усилителем руля, но в конечном счёте нас подвели шины. Когда Макс выехал из боксов, я думал, что у нас есть шанс. У него были холодные шины, я по-настоящему атаковал — и в итоге повредил шины. После этого я говорил команде по радио, что не уверен, что резина протянет до конца. Было очень трудно. Не самая лучшая гонка с нашей стороны. Подиум — это, наверное, максимум того, что мы могли добиться», — заявил Расселл в интервью после финиша гонки.
