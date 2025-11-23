Расселл рассказал о проблемах, помешавших финишировать выше третьего места

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл оценил свой третий результат в гонке Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1, где он финишировал позади Макса Ферстаппена и Ландо Норриса.

«У нас были проблемы с усилителем руля, но в конечном счёте нас подвели шины. Когда Макс выехал из боксов, я думал, что у нас есть шанс. У него были холодные шины, я по-настоящему атаковал — и в итоге повредил шины. После этого я говорил команде по радио, что не уверен, что резина протянет до конца. Было очень трудно. Не самая лучшая гонка с нашей стороны. Подиум — это, наверное, максимум того, что мы могли добиться», — заявил Расселл в интервью после финиша гонки.