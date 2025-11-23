Макс Ферстаппен высказался о положении в общем зачёте после победы на Гран-при Лас-Вегаса

28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») оценил шансы на завоевание титула после победы на Гран-при Лас-Вегаса.

«Отставание в чемпионате по-прежнему большое, мы просто стараемся добиться максимума в каждой отдельной гонке, а в Абу-Даби посмотрим, на каком месте окажемся. Я горжусь нашей командой, в этом году у нас были и взлёты, и падения, порой было непросто, но были и по-настоящему замечательные моменты. Мы многому научились в этом сезоне, и это поможет в будущем. В следующем году мы будем ещё сильнее и постараемся с начала сезона бороться за титул», — сказал Ферстаппен после гонки.