Макс Ферстаппен высказался о положении в общем зачёте после победы на Гран-при Лас-Вегаса

28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») оценил шансы на завоевание титула после победы на Гран-при Лас-Вегаса.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Ландо Норрис
McLaren
+20.741
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546

«Отставание в чемпионате по-прежнему большое, мы просто стараемся добиться максимума в каждой отдельной гонке, а в Абу-Даби посмотрим, на каком месте окажемся. Я горжусь нашей командой, в этом году у нас были и взлёты, и падения, порой было непросто, но были и по-настоящему замечательные моменты. Мы многому научились в этом сезоне, и это поможет в будущем. В следующем году мы будем ещё сильнее и постараемся с начала сезона бороться за титул», — сказал Ферстаппен после гонки.

