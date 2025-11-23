ФИА проводит проверку болида Ландо Норриса после Гран-при Лас-Вегаса — DAZN

Международная автомобильная федерация (ФИА) проводит проверку болида британского гонщика «Макларена» Ландо Норриса после Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1, сообщили в DAZN.
Фото: Кадр из трансляции
Сотрудники ФИА откатили болид Ландо в «закрытый парк», а вход закрыли чёрным непрозрачным барьером.
Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Ландо Норрис («Макларен»).
3. Джордж Расселл («Мерседес»).
4. Оскар Пиастри («Макларен»).
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
6. Шарль Леклер («Феррари»).
7. Карлос Сайнс («Уильямс»).
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).
9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).
10. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
11. Эстебан Окон («Хаас»).
12. Оливер Берман («Хаас»).
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
14. Юки Цунода («Ред Булл»).
15. Пьер Гасли («Альпин»).
16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
17. Франко Колапинто («Альпин»).
18. Алекс Албон («Уильямс»).
19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).