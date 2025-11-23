Скидки
Бортолето получил серьёзный штраф за аварию на старте Гран-при Лас-Вегаса

Стюарды Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 расследовали инцидент на старте гонки, когда бразильский пилот «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето ошибся на торможении и врезался в канадского гонщика «Астон Мартин» Лэнса Стролла.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Ландо Норрис
McLaren
+20.741
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546

По итогам расследования Бортолето был признан виновным, причём судьи подчеркнули, что в данном случае не может учитываться тот факт, что это был первый круг гонки, обычно являющийся смягчающим обстоятельством. Бортолето получил от судей штраф в виде потери пяти позиций на стартовой решётке следующей гонки Формулы-1 в Катаре. Кроме того, Габриэл заработал два штрафных балла, ставших для него первыми в карьере.

