«Худший сезон за всё время». Хэмилтон эмоционально высказался о 10-м месте в Лас-Вегасе

«Худший сезон за всё время». Хэмилтон эмоционально высказался о 10-м месте в Лас-Вегасе
Комментарии

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление в гонке Гран-при Лас-Вегаса, состоявшейся сегодня, 23 ноября. Британец стал 10-м.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Ландо Норрис
McLaren
+20.741
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546

«Ощущения ужасные. Это худший сезон за всё время. Как бы сильно я ни старался, всё становится только хуже. Я делаю всё, что могу — и внутри машины, и вне её», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Победителем Гран-при Лас-Вегаса стал четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал гонщик «Макларена» британец Ландо Норрис. Замкнул топ-3 британец Джордж Расселл из «Мерседеса».

Видео: самые именитые команды Формулы-1.

