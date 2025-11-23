«Худший сезон за всё время». Хэмилтон эмоционально высказался о 10-м месте в Лас-Вегасе

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление в гонке Гран-при Лас-Вегаса, состоявшейся сегодня, 23 ноября. Британец стал 10-м.

«Ощущения ужасные. Это худший сезон за всё время. Как бы сильно я ни старался, всё становится только хуже. Я делаю всё, что могу — и внутри машины, и вне её», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Победителем Гран-при Лас-Вегаса стал четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал гонщик «Макларена» британец Ландо Норрис. Замкнул топ-3 британец Джордж Расселл из «Мерседеса».

