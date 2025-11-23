Скидки
Авто Новости

Макс Ферстаппен был на подиуме больше одного раза на каждом треке в нынешнем календаре Ф-1

Аудио-версия:
28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», по итогам гонки Гран-при в Лас-Вегасе установил уникальное достижение.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Ландо Норрис
McLaren
+20.741
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546

Завоевав вторую победу в своей карьере в Лас-Вегасе, Макс теперь был на подиуме больше одного раза на каждой трассе в нынешнем календаре «Королевских гонок». Больше всего подиумов у него на Гран-при Испании в Барселоне — восемь, на трассе в Бразилии, в Японии и в Остине, США, — семь. В Абу-Даби и в Мексике — шесть; в Канаде, Великобритании, Саудовской Аравии, Бельгии и Нидерландах — пять. На трассе в итальянской Эмилии-Романьи, Венгрии, Сингапуре и Бахрейне — четыре. В итальянской Монце, Азербайджане, Австралии, Катаре и Монако — три. В Майами и Китае — две.

Новости. Авто
Все новости RSS

