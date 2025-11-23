Макс Ферстаппен был на подиуме больше одного раза на каждом треке в нынешнем календаре Ф-1

28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», по итогам гонки Гран-при в Лас-Вегасе установил уникальное достижение.

Завоевав вторую победу в своей карьере в Лас-Вегасе, Макс теперь был на подиуме больше одного раза на каждой трассе в нынешнем календаре «Королевских гонок». Больше всего подиумов у него на Гран-при Испании в Барселоне — восемь, на трассе в Бразилии, в Японии и в Остине, США, — семь. В Абу-Даби и в Мексике — шесть; в Канаде, Великобритании, Саудовской Аравии, Бельгии и Нидерландах — пять. На трассе в итальянской Эмилии-Романьи, Венгрии, Сингапуре и Бахрейне — четыре. В итальянской Монце, Азербайджане, Австралии, Катаре и Монако — три. В Майами и Китае — две.