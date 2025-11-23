Скидки
Известны расклады, при которых Ландо Норрис досрочно станет чемпионом мира в Катаре

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис может досрочно стать чемпионом нынешнего сезона Формулы-1 на предстоящем Гран-при Катара в нескольких случаях.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Не началось

Норрис досрочно может стать чемпионом, если:

— не проиграет больше 5 очков Оскару Пиастри;
— не проиграет больше 17 очков Максу Ферстаппену.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 408 очков.
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 378.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 366.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 291.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 222.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 149.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 132.
8. Александер Албон («Уильямс») — 73.
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 47.
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 45.

