Известны расклады, при которых Ландо Норрис досрочно станет чемпионом мира в Катаре

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис может досрочно стать чемпионом нынешнего сезона Формулы-1 на предстоящем Гран-при Катара в нескольких случаях.

Норрис досрочно может стать чемпионом, если:

— не проиграет больше 5 очков Оскару Пиастри;

— не проиграет больше 17 очков Максу Ферстаппену.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 408 очков.

2. Оскар Пиастри («Макларен») — 378.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 366.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 291.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 222.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 149.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 132.

8. Александер Албон («Уильямс») — 73.

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 47.

10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 45.