Ландо Норрис — первый пилот в истории Ф-1, проведший 150 гонок со своей первой командой
26-летний британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», после 22-го этапа в сезоне-2025 Гран-при Лас-Вегаса установил уникальное достижение.
Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Ландо Норрис
McLaren
+20.741
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546
Теперь Ландо единственный пилот в истории «Королевских гонок», который провёл 150 Гран-при в составе своей первой команды в Формуле-1.
Свой дебют за рулём «Макларена» в серии Ландо совершил в 2019 году на Гран-при Австралии. На данный момент он проводит свой седьмой сезон в составе «Макларена». В 2024 году он стал вице-чемпионом.
После 22 этапов нынешнего сезона он возглавляет личный зачёт, имея на своём счету 408 очков. Его напарник Оскар Пиастри — второй (378).
