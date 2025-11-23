Ландо Норрис — первый пилот в истории Ф-1, проведший 150 гонок со своей первой командой

26-летний британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», после 22-го этапа в сезоне-2025 Гран-при Лас-Вегаса установил уникальное достижение.

Теперь Ландо единственный пилот в истории «Королевских гонок», который провёл 150 Гран-при в составе своей первой команды в Формуле-1.

Свой дебют за рулём «Макларена» в серии Ландо совершил в 2019 году на Гран-при Австралии. На данный момент он проводит свой седьмой сезон в составе «Макларена». В 2024 году он стал вице-чемпионом.

После 22 этапов нынешнего сезона он возглавляет личный зачёт, имея на своём счету 408 очков. Его напарник Оскар Пиастри — второй (378).