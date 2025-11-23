Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис — первый пилот в истории Ф-1, проведший 150 гонок со своей первой командой

Ландо Норрис — первый пилот в истории Ф-1, проведший 150 гонок со своей первой командой
Комментарии

26-летний британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», после 22-го этапа в сезоне-2025 Гран-при Лас-Вегаса установил уникальное достижение.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Ландо Норрис
McLaren
+20.741
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546

Теперь Ландо единственный пилот в истории «Королевских гонок», который провёл 150 Гран-при в составе своей первой команды в Формуле-1.

Свой дебют за рулём «Макларена» в серии Ландо совершил в 2019 году на Гран-при Австралии. На данный момент он проводит свой седьмой сезон в составе «Макларена». В 2024 году он стал вице-чемпионом.

После 22 этапов нынешнего сезона он возглавляет личный зачёт, имея на своём счету 408 очков. Его напарник Оскар Пиастри — второй (378).

Материалы по теме
Макс Ферстаппен был на подиуме больше одного раза на каждом треке в нынешнем календаре Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android