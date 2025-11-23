Скидки
Оскар Пиастри — о старте ГП Лас-Вегаса: я был одним из немногих, кто вообще затормозил

Оскар Пиастри — о старте ГП Лас-Вегаса: я был одним из немногих, кто вообще затормозил
Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри («Макларен») прокомментировал четвёртое место на Гран-при Лас-Вегаса.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Ландо Норрис
McLaren
+20.741
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546

«Особо нечего сказать. Мне кажется, я был одним из немногих, кто вообще затормозил, чтобы вписаться в поворот [на старте], и меня просто вытолкнули с траектории. Ладно. Как есть, так есть. Остальная часть гонки тоже выдалась насыщенной — слишком много ошибок, но от начала до конца были сложные моменты. Были и хорошие отрезки по темпу. На чистой трассе мы были очень быстры, но было тяжело до того, как я получил чистый воздух, и тяжело, когда он снова закончился.

Были небольшие блокировки колёс тут и там. Это, возможно, не моя любимая трасса в календаре, но есть много трасс, которые мне не нравятся и на которых у меня были хорошие гонки в этом сезоне. Старт был плохим, мне потребовалось время, чтобы найти ритм, и я надолго застрял за Антонелли, что сильно испортило наш темп», — сказал Пиастри в эфире Sky Sports.

