У «Макларена» проблемы из-за проверки ФИА болида Ландо Норриса — Адам Купер

Британский коллектив Формулы-1 «Макларен» из-за проверки Международной автомобильной федерации (ФИА) болида гонщика Ландо Норриса столкнулся с проблемами, написал автоспортивный журналист Адам Купер в социальной сети Х.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Ландо Норрис
McLaren
+20.741
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546

По данным журналиста, в боксы пришёл директор ФИА Николас Томбасис, который активно ведёт диалог с руководителем британцев Андреа Стеллой. В связи с этим пресс-конференция Стеллы была отложена на неопределённый срок, пока ведутся разбирательства с ФИА.

«Я как раз брал интервью у Андреа Стеллы по окончании гонки, и нас увели, потому что машину Ландо загнали обратно в боксы, чтобы ФИА могла провести обычную проверку. Это была стандартная процедура, которую проводила ФИА, но, поскольку Ландо было приказано в конце гонки беречь топливо, они особо следят за тем, могут ли взять пробу топлива. Я думаю, что это продолжается. Это случайный отбор. Они начали выборочное расследование в отношении болида №4, но я уверен, что проводятся дальнейшие расследования», — сказал Тед Кравиц в эфире Sky Sports.

