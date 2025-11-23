Ландо Норрис повторил уникальное достижение Ферстаппена в Формуле-1

Гонщик «Макларена» британец Ландо Норрис повторил уникальное достижение на минувшем Гран-при Лас-Вегаса.

Норрис стал вторым пилотом в истории после четырёхкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена, сумевшим 18 раз подняться на подиум по ходу одного сезона.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 25 очков.

2. Ландо Норрис («Макларен») +20.741.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +23.546.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +27.650.

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +30.488.

6. Шарль Леклер («Феррари») +30.678.

7. Карлос Сайнс («Уильямс») +34.924.

8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +45.257.

9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +51.134.

10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +59.369.