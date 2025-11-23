Ландо Норрис повторил уникальное достижение Ферстаппена в Формуле-1
Гонщик «Макларена» британец Ландо Норрис повторил уникальное достижение на минувшем Гран-при Лас-Вегаса.
Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Ландо Норрис
McLaren
+20.741
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546
Норрис стал вторым пилотом в истории после четырёхкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена, сумевшим 18 раз подняться на подиум по ходу одного сезона.
Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 25 очков.
2. Ландо Норрис («Макларен») +20.741.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +23.546.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +27.650.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +30.488.
6. Шарль Леклер («Феррари») +30.678.
7. Карлос Сайнс («Уильямс») +34.924.
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +45.257.
9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +51.134.
10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +59.369.
