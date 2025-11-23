Норрису и Пиастри угрожает дисквалификация на Гран-при Лас-Вегаса после проверки ФИА

Технический делегат Международной автомобильной федерации (ФИА) Джо Бауэр выпустил документ после проверки болидов команды «Макларен» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса.

«Был проверен износ планки скольжения автомобилей с номерами 81 и 4. Максимальный занос был измерен на обоих автомобилях в соответствии с документами, представленными командой в соответствии с TD039 M, пункт 1.2 b) i).

Измеренная толщина на обоих автомобилях составила менее 9 мм, что является минимальной толщиной, требуемой в соответствии со статьёй 3.5.9 e). Я передаю этот вопрос на рассмотрение стюардов», — написано в заявлении Бауэра.

За избыточный износ планки под днищем болида грозит дисквалификация.