Норрису и Пиастри угрожает дисквалификация на Гран-при Лас-Вегаса после проверки ФИА
Поделиться
Технический делегат Международной автомобильной федерации (ФИА) Джо Бауэр выпустил документ после проверки болидов команды «Макларен» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса.
Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Ландо Норрис
McLaren
+20.741
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546
«Был проверен износ планки скольжения автомобилей с номерами 81 и 4. Максимальный занос был измерен на обоих автомобилях в соответствии с документами, представленными командой в соответствии с TD039 M, пункт 1.2 b) i).
Измеренная толщина на обоих автомобилях составила менее 9 мм, что является минимальной толщиной, требуемой в соответствии со статьёй 3.5.9 e). Я передаю этот вопрос на рассмотрение стюардов», — написано в заявлении Бауэра.
За избыточный износ планки под днищем болида грозит дисквалификация.
Комментарии
- 23 ноября 2025
-
11:39
-
11:32
-
11:20
-
10:47
-
10:38
-
10:29
-
10:25
-
10:19
-
10:11
-
09:51
-
09:50
-
09:42
-
09:32
-
09:30
-
09:27
-
09:24
-
09:14
-
09:13
-
09:03
-
09:00
-
08:52
-
08:29
-
06:10
-
01:00
-
00:51
-
00:01
- 22 ноября 2025
-
23:53
-
22:48
-
20:58
-
19:52
-
19:45
-
18:59
-
17:48
-
17:42
-
17:00