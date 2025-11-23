Скидки
Норрису и Пиастри угрожает дисквалификация на Гран-при Лас-Вегаса после проверки ФИА

Комментарии

Технический делегат Международной автомобильной федерации (ФИА) Джо Бауэр выпустил документ после проверки болидов команды «Макларен» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Ландо Норрис
McLaren
+20.741
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546

«Был проверен износ планки скольжения автомобилей с номерами 81 и 4. Максимальный занос был измерен на обоих автомобилях в соответствии с документами, представленными командой в соответствии с TD039 M, пункт 1.2 b) i).

Измеренная толщина на обоих автомобилях составила менее 9 мм, что является минимальной толщиной, требуемой в соответствии со статьёй 3.5.9 e). Я передаю этот вопрос на рассмотрение стюардов», — написано в заявлении Бауэра.

За избыточный износ планки под днищем болида грозит дисквалификация.

