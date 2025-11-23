Фото: Ферстаппен в розовых лего-очках на «Кадиллаке» из лего после победы на ГП Лас-Вегаса

Организаторы гонки Формулы-1 Гран-при Лас-Вегаса творчески подошли к чествованию гонщиков, которые заняли подиум гонки.

Фото: Пресс-служба Формулы-1

Победитель гонки Макс Ферстаппен («Ред Булл»), а также занявший второе место Ландо Норрис («Макларен») и третье Джордж Расселл («Мерседес») добирались до подиума на розовом «Кадиллаке», выполненном из конструктора Lego. На четырёхкратном чемпионе серии также были розовые очки из этого конструктора.

За рулём «Кадиллака» находился американский актёр Терри Крюс, известный своим участием в рекламе компании Old Spice.

Фото: Пресс-служба Формулы-1

По итогам 50 кругов в Лас-Вегасе Ферстаппен опередил Норриса на 20 с небольшим секунд и приблизился в личном зачёте.