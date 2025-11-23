Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фото: Ферстаппен в розовых лего-очках на «Кадиллаке» из лего после победы на ГП Лас-Вегаса

Фото: Ферстаппен в розовых лего-очках на «Кадиллаке» из лего после победы на ГП Лас-Вегаса
Комментарии

Организаторы гонки Формулы-1 Гран-при Лас-Вегаса творчески подошли к чествованию гонщиков, которые заняли подиум гонки.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Ландо Норрис
McLaren
+20.741
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546

Фото: Пресс-служба Формулы-1

Победитель гонки Макс Ферстаппен («Ред Булл»), а также занявший второе место Ландо Норрис («Макларен») и третье Джордж Расселл («Мерседес») добирались до подиума на розовом «Кадиллаке», выполненном из конструктора Lego. На четырёхкратном чемпионе серии также были розовые очки из этого конструктора.

За рулём «Кадиллака» находился американский актёр Терри Крюс, известный своим участием в рекламе компании Old Spice.

Фото: Пресс-служба Формулы-1

По итогам 50 кругов в Лас-Вегасе Ферстаппен опередил Норриса на 20 с небольшим секунд и приблизился в личном зачёте.

Материалы по теме
Ферстаппен не сдаётся, но Норрис ещё ближе к чемпионству! У юниора «Мерседеса» суперпрорыв
Ферстаппен не сдаётся, но Норрис ещё ближе к чемпионству! У юниора «Мерседеса» суперпрорыв
Материалы по теме
Норрису и Пиастри угрожает дисквалификация на Гран-при Лас-Вегаса после проверки ФИА
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android