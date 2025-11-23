Лидеры сезона Ландо Норрис и Оскар Пиастри дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса Ф-1

26-летний британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис и его 24-летний австралийский напарник по команде «Макларен» Оскар Пиастри были дисквалифицированы за избыточный износ планки скольжения на Гран-при Лас-Вегаса после проверок Международной автомобильной федерации (ФИА) и стюардов.

Проблемы у болидов британской команды возникли после гонки, как были проверены планки скольжения, расположенные под днищем автомобилей. Согласно заключению Джо Бауэра, планки были стёсаны и обладали толщиной менее 9 мм, дозволенных регламентом.

Ситуация в личном зачёте после двойной дисквалификации «Макларена»:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 390 очков

2. Оскар Пиастри («Макларен») — 366

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 366.