Лидеры сезона Ландо Норрис и Оскар Пиастри дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса Ф-1

26-летний британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис и его 24-летний австралийский напарник по команде «Макларен» Оскар Пиастри были дисквалифицированы за избыточный износ планки скольжения на Гран-при Лас-Вегаса после проверок Международной автомобильной федерации (ФИА) и стюардов.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+30.488

Проблемы у болидов британской команды возникли после гонки, как были проверены планки скольжения, расположенные под днищем автомобилей. Согласно заключению Джо Бауэра, планки были стёсаны и обладали толщиной менее 9 мм, дозволенных регламентом.

Ситуация в личном зачёте после двойной дисквалификации «Макларена»:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 390 очков
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 366
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 366.

