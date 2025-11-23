Скидки
«Похоже на искупление». Антонелли — о прорыве с 17-го на 5-е место на Гран-при Лас-Вегаса

Итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») подвёл итоги Гран-при Лас-Вегаса, где прорвался с 17-го на пятое место со штрафом в пять секунд.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Ландо Норрис
McLaren
+20.741
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546

«Я очень доволен тем, как прошла наша гонка сегодня вечером. Это было похоже на искупление после вчерашнего, когда мы потерпели поражение в первом сегменте квалификации. Жаль, что мы стартовали так далеко позади, потому что без этого мы определённо были бы в гонке в лидирующих позициях. Тем не менее мы должны быть довольны тем, как выступили сегодня, и тем, что смогли принести команде хорошие очки после сложной квалификации.

В середине гонки я начал замечать некоторую зернистость на передних шинах. Это заставило меня немного поволноваться, что мы будем вынуждены пойти на второй пит-стоп и потеряем завоёванные позиции. Я был сосредоточен на том, чтобы заставить свои шины прожить и продержаться до конца гонки! В конце концов зернистость выровнялась, и я смог проехать несколько сильных кругов и снизить ущерб от нашего штрафа до пятого места», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.

