«Похоже на искупление». Антонелли — о прорыве с 17-го на 5-е место на Гран-при Лас-Вегаса

Итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») подвёл итоги Гран-при Лас-Вегаса, где прорвался с 17-го на пятое место со штрафом в пять секунд.

«Я очень доволен тем, как прошла наша гонка сегодня вечером. Это было похоже на искупление после вчерашнего, когда мы потерпели поражение в первом сегменте квалификации. Жаль, что мы стартовали так далеко позади, потому что без этого мы определённо были бы в гонке в лидирующих позициях. Тем не менее мы должны быть довольны тем, как выступили сегодня, и тем, что смогли принести команде хорошие очки после сложной квалификации.

В середине гонки я начал замечать некоторую зернистость на передних шинах. Это заставило меня немного поволноваться, что мы будем вынуждены пойти на второй пит-стоп и потеряем завоёванные позиции. Я был сосредоточен на том, чтобы заставить свои шины прожить и продержаться до конца гонки! В конце концов зернистость выровнялась, и я смог проехать несколько сильных кругов и снизить ущерб от нашего штрафа до пятого места», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.