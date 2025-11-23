Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Sky Sports объяснили, как «Макларен» мог ошибиться с износом планки скольжения в Вегасе

В Sky Sports объяснили, как «Макларен» мог ошибиться с износом планки скольжения в Вегасе
Аудио-версия:
Комментарии

Репортёр британского канала Sky Sports Тед Кравиц высказался по поводу возможной дисквалификации двух болидов команды «Макларен» по итогам Гран-при Лас-Вегаса за износ планки скольжения.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Ландо Норрис
McLaren
+20.741
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546

«Есть множество причин, по которым «Макларен» будет объяснять, почему они, возможно, не смогли правильно оценить износ планки скольжения. Возможно, они думали, что это будет гонка с двумя пит-стопами. Возможно, неровности на трассе были хуже, чем ожидалось. Возможно, они недостаточно изучили условия на практике.

Толщина планки должна составлять 1 см, но допускается погрешность до 9 мм. Оба оказались ниже 9 мм. Но это не имеет значения. Если вы настраиваете свою машину слишком низко, вы получаете преимущество, которое другие команды сочли бы несправедливым, потому что это нарушает правила», — сказал Кравиц в эфире Sky Sports.

Материалы по теме
Норрису и Пиастри угрожает дисквалификация на Гран-при Лас-Вегаса после проверки ФИА
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android