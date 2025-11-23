В Sky Sports объяснили, как «Макларен» мог ошибиться с износом планки скольжения в Вегасе

Репортёр британского канала Sky Sports Тед Кравиц высказался по поводу возможной дисквалификации двух болидов команды «Макларен» по итогам Гран-при Лас-Вегаса за износ планки скольжения.
«Есть множество причин, по которым «Макларен» будет объяснять, почему они, возможно, не смогли правильно оценить износ планки скольжения. Возможно, они думали, что это будет гонка с двумя пит-стопами. Возможно, неровности на трассе были хуже, чем ожидалось. Возможно, они недостаточно изучили условия на практике.
Толщина планки должна составлять 1 см, но допускается погрешность до 9 мм. Оба оказались ниже 9 мм. Но это не имеет значения. Если вы настраиваете свою машину слишком низко, вы получаете преимущество, которое другие команды сочли бы несправедливым, потому что это нарушает правила», — сказал Кравиц в эфире Sky Sports.
- 23 ноября 2025
-
11:39
-
11:32
-
11:20
-
10:47
-
10:38
-
10:29
-
10:25
-
10:19
-
10:11
-
09:51
-
09:50
-
09:42
-
09:32
-
09:30
-
09:27
-
09:24
-
09:14
-
09:13
-
09:03
-
09:00
-
08:52
-
08:29
-
06:10
-
01:00
-
00:51
-
00:01
- 22 ноября 2025
-
23:53
-
22:48
-
20:58
-
19:52
-
19:45
-
18:59
-
17:48
-
17:42
-
17:00