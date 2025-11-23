В Sky Sports объяснили, как «Макларен» мог ошибиться с износом планки скольжения в Вегасе

Репортёр британского канала Sky Sports Тед Кравиц высказался по поводу возможной дисквалификации двух болидов команды «Макларен» по итогам Гран-при Лас-Вегаса за износ планки скольжения.

«Есть множество причин, по которым «Макларен» будет объяснять, почему они, возможно, не смогли правильно оценить износ планки скольжения. Возможно, они думали, что это будет гонка с двумя пит-стопами. Возможно, неровности на трассе были хуже, чем ожидалось. Возможно, они недостаточно изучили условия на практике.

Толщина планки должна составлять 1 см, но допускается погрешность до 9 мм. Оба оказались ниже 9 мм. Но это не имеет значения. Если вы настраиваете свою машину слишком низко, вы получаете преимущество, которое другие команды сочли бы несправедливым, потому что это нарушает правила», — сказал Кравиц в эфире Sky Sports.