Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Пытаются сослаться на форс-мажор». Кравиц — о разбирательстве стаюрдов и «Макларена»

«Пытаются сослаться на форс-мажор». Кравиц — о разбирательстве стаюрдов и «Макларена»
Комментарии

Репортёр британского канала Sky Sports Тед Кравиц объяснил, почему стюарды, начавшие расследование в 10:45 мск о нарушении командой Формулы-1 «Макларен» из-за повышенного износа планки скольжения на Гран-при Лас-Вегаса, так долго принимают решение.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+30.488

«На первый взгляд, это дисквалификация обеих машин «Макларена», так как это явное нарушение правил, исходя из всех предыдущих расследований стюардов и результатов, которые мы видели. «Макларен» мало что может сделать, чтобы попытаться сослаться на форс-мажорные обстоятельства или на то, что что-то произошло. Насколько мы понимаем, именно на форс-мажор они и пытаются сослаться», — сказал Кравиц в эфире Sky Sports.

Материалы по теме
В Sky Sports объяснили, как «Макларен» мог ошибиться с износом планки скольжения в Вегасе
Материалы по теме
«Макларены» дисквалифицированы — Ферстаппен вдвое сокращает отрыв! Каким был ГП Лас-Вегаса
Live
«Макларены» дисквалифицированы — Ферстаппен вдвое сокращает отрыв! Каким был ГП Лас-Вегаса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android