«Пытаются сослаться на форс-мажор». Кравиц — о разбирательстве стаюрдов и «Макларена»

Репортёр британского канала Sky Sports Тед Кравиц объяснил, почему стюарды, начавшие расследование в 10:45 мск о нарушении командой Формулы-1 «Макларен» из-за повышенного износа планки скольжения на Гран-при Лас-Вегаса, так долго принимают решение.

«На первый взгляд, это дисквалификация обеих машин «Макларена», так как это явное нарушение правил, исходя из всех предыдущих расследований стюардов и результатов, которые мы видели. «Макларен» мало что может сделать, чтобы попытаться сослаться на форс-мажорные обстоятельства или на то, что что-то произошло. Насколько мы понимаем, именно на форс-мажор они и пытаются сослаться», — сказал Кравиц в эфире Sky Sports.