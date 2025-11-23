«Пытаются сослаться на форс-мажор». Кравиц — о разбирательстве стаюрдов и «Макларена»
Репортёр британского канала Sky Sports Тед Кравиц объяснил, почему стюарды, начавшие расследование в 10:45 мск о нарушении командой Формулы-1 «Макларен» из-за повышенного износа планки скольжения на Гран-при Лас-Вегаса, так долго принимают решение.
Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+30.488
«На первый взгляд, это дисквалификация обеих машин «Макларена», так как это явное нарушение правил, исходя из всех предыдущих расследований стюардов и результатов, которые мы видели. «Макларен» мало что может сделать, чтобы попытаться сослаться на форс-мажорные обстоятельства или на то, что что-то произошло. Насколько мы понимаем, именно на форс-мажор они и пытаются сослаться», — сказал Кравиц в эфире Sky Sports.
