Ландо Норрис ответил, почему «Макларен» попросил его замедлиться в концовке ГП Лас-Вегаса

26-летний британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», ответил, почему был вынужден сбавить темп в концовке Гран-при Лас-Вегаса, где занял второе место.

«Я думаю, что просто были какие-то проблемы с машиной, команда сообщила мне об этом по радио. Итак, да. Просто пришлось немного сбавить темп», — приводит слова Норриса Sky Sports.

В данный момент стюарды проводят расследование в отношении команды «Макларен», так как на болидах Норриса и Оскара Пиастри планка скольжения оказалась стёрта более разрешённой толщины (9 мм). За это, согласно регламенту, команде грозит дисквалификация на Гран-при.