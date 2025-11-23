Ландо Норрис ответил, почему «Макларен» попросил его замедлиться в концовке ГП Лас-Вегаса
26-летний британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», ответил, почему был вынужден сбавить темп в концовке Гран-при Лас-Вегаса, где занял второе место.
Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+30.488
«Я думаю, что просто были какие-то проблемы с машиной, команда сообщила мне об этом по радио. Итак, да. Просто пришлось немного сбавить темп», — приводит слова Норриса Sky Sports.
В данный момент стюарды проводят расследование в отношении команды «Макларен», так как на болидах Норриса и Оскара Пиастри планка скольжения оказалась стёрта более разрешённой толщины (9 мм). За это, согласно регламенту, команде грозит дисквалификация на Гран-при.
