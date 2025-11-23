«Не соответствует стандартам». Фернандо Алонсо раскритиковал трассу Гран-при Лас-Вегаса

Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо раскритиковал трассу Гран-при Лас-Вегаса.

«Эта трасса увлекательна, поскольку она скоростная. Но асфальт не соответствует стандартам Формулы-1. Он слишком скользкий, нам не удалось прогреть шины до нужной температуры, нет сцепления. И он слишком неровный. Гонка едва ли является безопасной. Нам нужно поговорить с ФИА о том, будет ли это считаться приемлемым в ближайшие годы», — приводит слова Алонсо издание AS.

Победителем Гран-при Лас-Вегаса стал четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен.

Видео: рекордсмены Формулы-1