«Не соответствует стандартам». Фернандо Алонсо раскритиковал трассу Гран-при Лас-Вегаса
Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо раскритиковал трассу Гран-при Лас-Вегаса.
Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+30.488
«Эта трасса увлекательна, поскольку она скоростная. Но асфальт не соответствует стандартам Формулы-1. Он слишком скользкий, нам не удалось прогреть шины до нужной температуры, нет сцепления. И он слишком неровный. Гонка едва ли является безопасной. Нам нужно поговорить с ФИА о том, будет ли это считаться приемлемым в ближайшие годы», — приводит слова Алонсо издание AS.
Победителем Гран-при Лас-Вегаса стал четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен.
