«Астон Мартин» уволит Кауэлла после Гран-при Лас-Вегаса — RacingNews365

«Астон Мартин» уволит Кауэлла после Гран-при Лас-Вегаса — RacingNews365
«Астон Мартин» принял решение уволить руководителя гоночной команды Энди Кауэлла после Гран-при Лас-Вегаса, который прошёл в воскресенье, 23 ноября, сообщили в издании RacingNews365.

По данным издания позиция Кауэлла стала неустойчивой после недавних новостей об уходе нескольких высокопоставленных инженеров, в том числе директора по аэродинамике Эрика Бландина, а владелец Лоуренс Стролл считает, что команда имеет право на перемены. Заменой Кауэлла может стать бывший руководитель «Макларена» и «Кик-Заубера» Андреас Зайдль, который был уволен после прихода Маттиа Бинотто.

«Представитель «Астон Мартин» объяснил, что команда не будет заниматься слухами или спекуляциями. Основное внимание уделяется максимальному результату в оставшихся гонках и подготовке к 2026 году», — приводит слова одного из представителей британцев RacingNews365.

