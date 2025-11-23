Скидки
Хорнер заменит Кауэлла в «Астон Мартин» после разногласий Энди с Эдрианом Ньюи — BBC

Хорнер заменит Кауэлла в «Астон Мартин» после разногласий Энди с Эдрианом Ньюи — BBC
Комментарии

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер является одним из претендентов на место своего коллеги Энди Кауэлла в «Астон Мартин» в случае увольнения экс-сотрудника «Мерседеса», сообщили в ВВС.

Ранее в RacingNews365 сообщили, что Кауэлл может потерять своё место после Гран-при Лас-Вегаса, который 23 ноября прошёл в США.

В британском издании предполагают, что увольнение Энди может быть связано с растущей ролью именитого конструктора Эдриана Ньюи и разногласий между ними. Эдриан является также владельцем акций «Астон Мартин». До этого, по данным The Race, после рекомендаций Ньюи и технического директора Энрико Кардиле были уволены семь человек из британского коллектива.

