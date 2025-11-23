Скидки
Хэмилтон — о борьбе «Феррари» в Кубке конструкторов: с нами покончено

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон считает, что итальянская команда не сможет побороться за второе место в Кубке конструкторов сезона-2025 Формулы-1.

«Я даже не знаю, сколько у нас очков, но, учитывая такой темп и моё выступление, с нами покончено», — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 786 очков.
2. «Мерседес» — 423.
3. «Ред Булл» — 391.
4. «Феррари» — 371.
5. «Уильямс» — 117.
6. «Рейсинг Буллз» — 86.
7. «Астон Мартин» — 72.
8. «Хаас» — 70.
9. «Кик-Заубер» — 64.
10. «Альпин» — 22.

«Худший сезон за всё время». Хэмилтон эмоционально высказался о 10-м месте в Лас-Вегасе
«Макларены» дисквалифицированы — Ферстаппен вдвое сокращает отрыв! Каким был ГП Лас-Вегаса
«Макларены» дисквалифицированы — Ферстаппен вдвое сокращает отрыв! Каким был ГП Лас-Вегаса

Видео: рекордсмены Формулы-1.

