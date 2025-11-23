Стали известны аргументы «Макларена» против дисквалификации Норриса и Пиастри

Из итогового решения стюардов о дисквалификации гонщиков «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри после финиша Гран-при Лас-Вегаса стали известны аргументы команды в попытке избежать подобного наказания.
Норрис и Пиастри лишились второго и четвёртого мест из-за излишнего износа так называемой доски скольжения под днищем машин.
В ходе разбирательств «Макларен» указал на наличие смягчающих обстоятельств: это неожиданно высокое «дельфинирование» болидов на трассе в Лас-Вегаса, а также плохие погодные условия в пятницу и сокращение времени тренировок.
Кроме того, «Макларен» указал на то, что прегрешения с планками на их болидах были меньше, чем в предыдущих случаях повышенного износа ранее по ходу сезона-2025.
Судьи признали все эти аргументы недостаточными для того, чтобы Норрис и Пиастри могли избежать дисквалификаций.
