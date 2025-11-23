Скидки
Стали известны аргументы «Макларена» против дисквалификации Норриса и Пиастри

Из итогового решения стюардов о дисквалификации гонщиков «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри после финиша Гран-при Лас-Вегаса стали известны аргументы команды в попытке избежать подобного наказания.

Норрис и Пиастри лишились второго и четвёртого мест из-за излишнего износа так называемой доски скольжения под днищем машин.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+30.488

В ходе разбирательств «Макларен» указал на наличие смягчающих обстоятельств: это неожиданно высокое «дельфинирование» болидов на трассе в Лас-Вегаса, а также плохие погодные условия в пятницу и сокращение времени тренировок.

Кроме того, «Макларен» указал на то, что прегрешения с планками на их болидах были меньше, чем в предыдущих случаях повышенного износа ранее по ходу сезона-2025.

Судьи признали все эти аргументы недостаточными для того, чтобы Норрис и Пиастри могли избежать дисквалификаций.

